السبت 19-08-2023
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السبت، 19-08-2023 04:51 م

فايزر تثبت فعالية لقاحها على متحورات كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة فايزر المطوّرة للقاحات كورونا يوم الخميس، أن التجارب الحديثة لتطوير لقاحها ضد فيروس كورونا أثبت فعاليته في مواجهة النسخ المتحورة الناشئة من الفيروس، مثل "إي.جي.5" الذي يطلق عليه البعض "إيريس"، خلال دراسة أجريت على الفئران.

ويعرف "إيريس" بأنه سلالة فرعية من المتحور أوميكرون الذي لا يزال مهيمنا، وتعتبر أمريكا مركوز الإصابات لمتحور "إيريس" إذ أن أكثر من 17% من حالات الإصابة بكوفيد-19 متواجدة في الولايات المتحدة، بحسب أحدث البيانات الحكومية. 

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واكُتشفت إصابات لـ"إي.جي.5" أيضاً في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وعدة دول أخرى.


وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحور بأنه "مثير للاهتمام"، مشيرة إلى أنه يجب مراقبته عن كثب وبقدر أكبر من التركيز عن غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر قدرة على الانتشار ونقل العدوى أو أكثر حدة من حيث الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة.

 

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