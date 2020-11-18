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الأربعاء، 18-11-2020 04:23 م

فايزر وبيونتيك: نسبة فعالية لقاحنا ضد كورونا 95%

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، اليوم الأربعاء، أن التحليل النهائي لنتائج الاختبارات السريرية للقاحهما ضد فيروس كورونا يدل على أن فعاليته تشكل 95%.

وجاء في بيان نشرته "فايزر" أنها وشركة "بيونتيك" أعلنتا اليوم أن التحليل الأخير لمدى فعالية لقاح BNT162b2 (الذي طورته هاتان الشركتان) والذي تم إجراؤه أثناء المرحلة الثالثة من اختباراته، أظهر أن فعالية هذا اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد تشكل 95%، "وذلك بعد مرور 28 يوما على الحقنة الأولى".

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وجاء في البيان أن الشركتين ستتقدمان إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "في الأيام القريبة"، للحصول على ترخيص رسمي للقاحهما في الولايات المتحدة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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