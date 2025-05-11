استيراد 480 ألف جهاز خلوي بقيمة 44 مليون دينار في الثلث الأول من العام

وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها اليوم الأحد، عكست هذه الأرقام تراجعاً بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي شهدت استيراد 628 ألف جهاز بقيمة 51 مليون دينار فيما بلغت الكميات المستوردة عام 2023 حوالي 521 ألف جهاز بقيمة 53 مليون دينار.
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