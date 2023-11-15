فقدان الشم والتذوق بسبب كورونا ينتهي بعد 3 سنوات

الوكيل الإخباري - قال بحث جديد إن مشاكل فقدان حاسة الشم والتذوق التي تعد من سمات عدوى كورونا المميزة، يتم حلها إلى حد كبير خلال 3 سنوات من التعافي من حالة خفيفة من المرض.

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ونظر الباحثون في نتائج ما بعد كوفيد-19 لدى 88 شخصاً في إيطاليا فقدوا حاسة التذوق والشم في وقت مبكر من الوباء، خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) عام 2020. وكان متوسط عمر المرضى 49 عاماً في بداية الدراسة.



وأظهر البحث الذي تم تحت إشراف من جامعة كاليفورنيا، أن استعادة حاستي الشم والتذوق تحدث تدريجياً مع مرور الوقت.



ووفق "هيلث داي"، تمت مقارنة المشاركين بـ 88 شخصاً آخر لم تثبت إصابتهم أبداً بفيروس كورونا، وخضع الجميع لاختبارات قياسية لحاستي الشم والتذوق، وكانت النتائج متساوية تقريباً بعد 3 سنوات.



وتفيد تقارير طبية بأن 64.8% من المصابين بعدوى خفيفة من الفيروس فقدوا حاسة الشم أو التذوق في وقت مرضهم، وانخفض هذا العدد إلى حوالي 32% بعد عام واحد، ثم إلى 20.5% بعد عامين من الإصابة، وأخيراً إلى حوالي 16% بعد 3 سنوات.



وتتوافق نتائج الدراسة الجديدة مع هذه البيانات.

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