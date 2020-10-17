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السبت، 17-10-2020 02:12 م

فلسطين تسجل 312 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة يوم السبت، عن تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بعد فحص 2954 عينة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تعافي 241 حالة جديدة.

وأشارت الكيلة في تقرير يومي يرصد الحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أنه لم تسجل أي حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي لم تسجل فيها وفيات منذ 52 يومًا.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت على المحافظات حسب التالي: الخليل (39)، نابلس (49)، بيت لحم (45)، قلقيلية (14)، رام الله والبيرة (10)، جنين (12)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (3)، طوباس (1)، طولكرم (36)، قطاع غزة (86)، وضواحي القدس (5).

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 156 حالة في المحافظات الشمالية (84 الخليل، 29 جنين، 3 طوباس، 4 سلفيت، 16 طولكرم، 20 نابلس)، إضافة إلى 85 حالة في قطاع غزة.

ولفتت الكيلة إلى وجود 40 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص "كورونا" الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8-24 ساعة من إجراء الفحص.

 




 

 


 

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