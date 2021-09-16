فلسطين: 15 وفاة و2501 إصابة بكورونا و2791 حالة تعافٍ

الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 15 وفاة، و2501 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2791 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و(4) في نابلس، و(1) في جنين، و(2) في طولكرم، و(1) في قلقيلية.

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وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 151، جنين 139، قلقيلية 65، طوباس 28، نابلس 186، ضواحي القدس 21، سلفيت 42، أريحا والأغوار 10، رام الله والبيرة 120، الخليل 39، بيت لحم 10، قطاع غزة 1690، لافتة إلى أنه تم إجراء 11228 فحصا.



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 358، جنين 171، قلقيلية 77، طوباس 27، نابلس 262، ضواحي القدس 5، سلفيت 81، أريحا والأغوار 3، رام الله والبيرة 122، الخليل 26، بيت لحم 2، قطاع غزة 1657.



وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 90.9%، فيما تبلغ نسبة الإصابات النشطة 8.1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 79 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 193 مصابا، بينهم 14 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا المطعوم المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,271,801، بينهم 538,410 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

بترا