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الخميس، 22-10-2020 02:44 م

نسبة التعافي 88.3%

فلسطين.. 7 وفيات جديدة بكورونا

نت
تعبيرية


الوكيل الإخباري - بلغت نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين ، 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات، وفق ما أعلنت عنه وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة.

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وأضافت في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل سبع وفيات في الضفة الغربية (3 في محافظة رام الله والبيرة، 1 محافظة الخليل، 1 محافظة قلقيلية، 1 محافظة القدس، 1 محافظة بيت لحم)، إضافة إلى حالة وفاة من بيت حانون في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 482 حالة في المحافظات الشمالية (74 الخليل، 40 جنين، 11 قلقيلية، 38 نابلس، 10 طوباس، 9 سلفيت، 127 بيت لحم، 173 طولكرم)، إضافة إلى 127 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت: أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (60)، محافظة نابلس (98)، محافظة بيت لحم (30)، محافظة قلقيلية (11)، محافظة رام الله والبيرة (68)، جنين (39)، أريحا والأغوار (24)، سلفيت (4)، طولكرم (24)، قطاع غزة (124)، ضواحي القدس (24).

وأشارت الكيلة ، إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر : دنيا الوطن 

 

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