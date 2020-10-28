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الأربعاء، 28-10-2020 02:57 م

450 إصابة

فلسطين .. 7 وفيات جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت فلسطين، اليوم الأربعاء، 450 إصابة، و(7) وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.

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وأعلنت وزير الصحة، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.6 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم ستة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل سبع وفيات في الضفة الغربية (مواطن 55 عاماً من العبيدية، مواطنة 45 عاماً من بيت لحم، مواطن 77 عاماً من ترمسعيا ومواطنة 66 عاماً من جلجلية بمحافظة رام الله والبيرة، مواطنة 70 عاماً من مخيم بلاطة بنابلس، مواطنة 60 عاماً من جنين، مواطن 76 عاماً من طولكرم)، إضافة إلى حالة وفاة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 467 حالة في الضفة الغربية (74 الخليل، 2 سلفيت، 90 نابلس، 72 طولكرم، 65 رام الله والبيرة، 47 قلقيلية، 35 جنين، 77 ضواحي القدس، 5 طوباس)، إضافة إلى 71 حالة تعافٍ في مدينة القدس، و74 حالة في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (44)، محافظة نابلس (98)، محافظة بيت لحم (39)، محافظة قلقيلية (2)، محافظة رام الله والبيرة (32)، جنين (35)، أريحا والأغوار (18)، سلفيت (10)، طولكرم (27)، طوباس (4)، قطاع غزة (100)، ضواحي القدس (11)، مدينة القدس (30).

المصدر : دنيا الوطن 

 

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