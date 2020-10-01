قطر تسجل أقل من مئتي إصابة بكورونا وصفر وفيات

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة العامة في دولة قطر، اليوم الخميس، عن رصد 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بدون تسجيل أية حالات وفاء جراء تداعيات المرض، خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان



وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في قطر 125969، والعدد التراكمي للوفيات بفعل كورونا 214 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.



وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 212 حالة تعافي من المرض، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي عد المتعافين من المرض 122911 شخصا.



وتعتبر قطر من أكثر دول العالم تسجيلا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نسبة إلى عدد سكانها الذي لا يتجاوز 3 ملايين نسمة، إلا أنها من أقل الدول تسجيلا لحالات الوفاة بفعل الفيروس.



المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



