قطر تنشر الإجراءات الخاصة بكورونا خلال مونديال 2022

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات القطرية المختصة يوم الخميس، أن التطعيم بأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لن يكون شرطا إلزاميا لحضور فعاليات المونديال التي ستشهدها البلاد في نوفمبر القادم.

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وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية المسؤولة عن تنظيم المونديال: "وزارة الصحة قامت بإلغاء إجراءات الحجر الصحي لجميع المسافرين القادمين إلى قطر، سواء الحاصلون على اللقاح أو غير المحصنين، بغض النظر عن بلد المغادرة".



وفي ضوء الإجراءات الجديدة، يتعين على المشجعين القادمين إلى قطر، سواء الحاصلون على اللقاح أو غير المحصنين، الالتزام بعدد من التدابير، تشمل تقديم شهادة تفيد بإجراء فحص "بي سي آر" قبل موعد الرحلة بمدة لا تزيد على 48 ساعة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويمكن للقادمين أن يقدموا شهادة رسمية تفيد بإجراء الفحص السريع "أنتيجين" (نتيجته سلبية) قبل موعد السفر بـ24 ساعة كحد أقصى، مع الإشارة إلى عدم اعتماد الاختبار المنزلي، ويستثنى من إجراء اختبار كوفيد-19 الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات.





الوزارة أوضحت أن حالات الإصابة بالفيروس التي سوف تكتشف لاحقا ستتخذ بحقها تدابير العزل الصحي وفق إجراءات وزارة الصحة العامة.



بالإضافة إلى ذلك، لن يحتاج الزوار لإجراء فحوصات كوفيد-19 بعد الوصول إلى قطر، إضافة إلى عدم الحاجة لإجراء فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس قبل مغادرة البلاد.



لكن سيكون على جميع الزوار ممن هم فوق الـ18 عاما تحميل تطبيق "احتراز" على هواتفهم النقالة بمجرد وصولهم إلى قطر، وسيكون ظهور شاشة خضراء على تطبيق احتراز، تؤكد خلو الشخص من فيروس كورونا، مطلوبا عند الدخول إلى أي مكان عام مغلق.



كما تضمنت التدابير ارتداء الكمامة إلزاميا في جميع مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل العام في أنحاء البلاد، ويتعين على جميع الزائرين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر ارتداؤها.

روسيا اليوم

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