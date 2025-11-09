إشهار ديوان "إليها تشد الرحال"

الوكيل الإخباري- نظم ملتقى إربد الثقافي بالتعاون مع ملتقى المرأة الثقافي اليوم الأحد، حفل توقيع وإشهار ديوان شعري بعنوان "إليها تشد الرحال"، للشاعر الدكتور دريد جرادات .

وخلال الأمسية التي أدارها عاكف اللوباني قدم الناقد الدكتور سلطان الخضور دراسة نقدية بعنوان "عاطفة الحب في ديوان إليها تشد الرّجال"، مشيرا فيها الى الأحاسيس والمشاعر التي تضمنتها معظم القصائد والتي تتواءم مع عتبات الديوان من العنوان والإهداء وصورة الغلاف.



واستشهد الخضور بما احتوته قصائد الديوان من تناصات، معرجا على تعريف العاطفة كمجموعة من المشاعر والأحاسيس والظواهر والانفعالات التي عبر عنها وعي الشاعر وإدراكه، والتي تعكس ردة فعل الشاعر تجاه من أحب بشكل تلقائي سعيًا للوصول إلى السعادة.



وأشار الى ان اللغة المستخدمة لغة أدبية سردية عاطفية شفافة لا تقبل التأويل وحملت بين ثناياها عنصر التشويق وكانت قادرة على استدراج المتلقي من خلال صدق المشاعر.



بدوره، أشار الناقد والشاعر عبدالرحيم جداية إلى قدرة النصوص على إظهار شخصية الكاتب من خلال طرح قضايا الإيمان والوجود، ما يدعو لطرح قضية القضاء والقدر، لافتا الى قدرة الشاعر على توظيف مفردات تحمل المعنى الديني.



وبين الجداية أن تكرار المفردات في القصائد فيه تأكيد على المفاهيم الإنسانية والرؤية الأخلاقية للشاعر التي تجمع ما بين الطب والأدب، بالإضافة لما تضمنته من قضايا فلسفيّة كقضايا الوجود والخلود والعبث، مستشهدًا بمجموعة من المقاطع الشعرية التي تصب في هذا المجال.