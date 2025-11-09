جامعة اليرموك والمكتب الثقافي الكويتي يبحثان التعاون الأكاديمي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، مع رئيس المكتب الثقافي الكويتي في الأردن المستشار الدكتور محمد الجار الله، سُبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين.

وأكد الشرايري خلال اللقاء اهتمام جامعة اليرموك باستقبال الطلبة من مختلف الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، مبينا أن الجامعة تحتضن في مختلف كلياتها وبرامجها الأكاديمية 160 طالبا كويتيا يواصلون دراستهم الأكاديمية في مختلف الدرجات العلمية.



ولفت الى أن الجامعة لطالما كانت تولي الطلبة العرب والأجانب جل رعايتها واهتمامها، وتتميز بالاحتضان اللوجستي والتمييز الإيجابي لهم من خلال تأمين البيئة الجامعية السليمة لهم وتمكينهم من الوصول إلى التحصيل الأكاديمي المنشود من جهة، والانخراط في الجسم الطلابي من جهة أخرى، من خلال سلسلة الفعاليات والنشاطات الهادفة.



وأشار الشرايري إلى أن الجامعة تسير وفق خطة استراتيجية واضحة فيما يخص التوسع في برامجها الأكاديمية النوعية، والحصول على الاعتمادية الدولية لمختلف البرامج، فضلا عن سعيها للمحافظة على تصنيفها وتحسينه في التصنيفات الأكاديمية الدولية المعتمدة، ما يُحتم على الجامعة أن تكون من بين الأفضل والأجود في العملية التعليمية والبحثية.



وأضاف، إن الجامعة بصدد فتح باب القبول في الكلية التقنية التي ستنفذ برامج على مستوى البكالوريوس والدبلومات المهنية لمختلف البرامج، والتي سيكون لها الدور التقني الهام في تخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ومطلوبة في الأسواق المختلفة.



بدوره، أكد الجار الله حرص المكتب الثقافي الكويتي على مد جسور التعاون الأكاديمي والثقافي مع جامعة اليرموك، مؤكدا حرص المكتب على ابتعاث النخبة من الطلبة الكويتيين لمواصلة دراستهم في جامعة اليرموك والقادرين على تحقيق التميز في حياتهم الدراسية، ما يسهم في تخريج الكفاءات المؤهلة والمدربة.



وثمّن الجار الله، الجهود التي تبذلها جامعة اليرموك في رعاية ودعم الطلبة الكويتيين الدارسين فيها، وسعيها الدؤوب إلى توفير كافة متطلبات الرعاية وتنظيم البرامج والفعاليات والأنشطة الطلابية الهادفة.