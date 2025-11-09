الأحد 2025-11-09 07:03 م
 

القسام: مقاتلونا في رفح يدافعون عن أنفسهم ولن يستسلموا أبداً

الأحد، 09-11-2025 06:42 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، رفضها استسلام مقاتليها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي مواجهات جرت داخل المنطقة.اضافة اعلان


وأكدت الكتائب في بيان رسمي أن مقاتليها المتواجدين في رفح يدافعون عن أنفسهم، مشددة على أن مبدأ الاستسلام أو تسليم النفس للعدو غير موجود في قاموسها.

ودعت القسام الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على إيجاد حلول تضمن استمرار وقف إطلاق النار، ومنع إسرائيل من استغلال أي حجج لخرقه أو استهداف المدنيين.

وأضافت أن عمليات استخراج الجثث التي جرت خلال المرحلة الماضية تمت في ظروف معقدة وصعبة، مؤكدة التزامها بما هو مطلوب منها وفق الاتفاق القائم، مشيرة إلى أن استكمال استخراج ما تبقى من الجثث يتطلب طواقم ومعدات فنية إضافية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن رئيس الأركان أيال زمير قال إنه مستعد للنظر في إخراج نحو 200 من المسلحين في رفح فقط مقابل استعادة رفات الضابط هدار غولدن المحتجز منذ 2014 في غزة.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الحكومة الإسرائيلية ناقشت في الأيام الأخيرة اقتراحاً يقضي بالسماح بعبور آمن لنحو 200 مقاتل من حماس موجودين في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية داخل قطاع غزة، مقابل إعادة جميع جثث الأسرى إلى إسرائيل".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم تسلمه رفات أسير إسرائيلي محتجز لدى "حماس" في قطاع غزة عبر وساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب إعلان القسام في وقت سابق اليوم نيتها تسليم رفات الضابط هدار غولدن.

