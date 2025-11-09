الملاكم عشيش يفوز ببرونزية ألعاب التضامن الاسلامي

07:15 م

الوكيل الإخباري- ظفر لاعب المنتخب الوطني للملاكمة حسين عشيش بالميدالية البرونزية، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025) ضمن منافسات وزن 80 كغم. اضافة اعلان





ونجح عشيش في الفوز بالميدالية البرونزية بعد عروض جيدة في البطولة.



ويأمل منتخب الملاكمة بإضافة ميداليات اخرى في البطولة.

