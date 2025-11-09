اختتام القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية في العقبة

08:37 م

الوكيل الإخباري- اختُتمت في مدينة العقبة اليوم الأحد، فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية، التي نفّذها مختبر الألعاب الأردني، أحد مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، برعاية ملكية سامية، وتحت شعار "من الشمال إلى الجنوب... التعلّم من خلال اللعب". اضافة اعلان





وعلى هامش القمة، أعلن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أنه بصدد التحضير لإطلاق مبادرة Kids AI Club، التي تهدف إلى تعريف الأطفال بمفاهيم الذكاء الاصطناعي بطريقة تفاعلية ممتعة، وتشجيعهم على الابتكار، وتنمية مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي.



وجاءت هذه النسخة مميزة واستثنائية، إذ جمعت مبدعي ومطوري الألعاب من مختلف أنحاء العالم في العقبة، فضلاً عن استضافة المؤتمر العالمي Pocket Gamer Connects Aqaba، ليُشكّل منصةً إقليمية ودولية لتبادل الخبرات واستكشاف فرص النمو والاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية.



وشارك في القمة ما يقارب ألفي مشارك من مختلف أنحاء العالم، من مطوّرين ومستثمرين وناشرين وخبراء في مجالات التكنولوجيا والإبداع الرقمي، ما يجعل منها حدثًا استثنائيًا يجمع العقول المبدعة تحت مظلة واحدة، ويعزز مكانة الأردن المتنامية كمركز إقليمي لصناعة الألعاب الإلكترونية والتقنيات الحديثة.



وتناولت جلسات القمة خلال اليومين التوجهات الإقليمية والعالمية في صناعة الألعاب الإلكترونية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين من المنطقة والعالم، حيث تطرقت إلى مشهد تطوير الألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعرضت فرص النمو والاستثمار في الأسواق الناشئة، إلى جانب مناقشة استراتيجيات تحقيق العائد وجذب المستخدمين.



واستعرض مطورون من الأردن والمنطقة قصص نجاح ملهمة وتجارب حقيقية من رحلتهم في تطوير الألعاب المستقلة والتجارية، مؤكدين مكانة الأردن كمحرّك رئيسي في صناعة الألعاب الإقليمية.



وخصص اليوم الثاني للجانب العملي والتطبيقي، حيث قُدمت ورش تدريبية متقدمة (Master Classes) أدارها خبراء دوليون، تناولت آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في التصميم التفاعلي وصناعة العوالم الرقمية، إضافة إلى جلسات حول أدوات التطوير وتحسين الأداء، ونصائح للمطورين المستقلين لتعزيز جودة الإنتاج والعمل الجماعي.



كما تضمنت الفعاليات جلسة تعريفية بمنصة (Xbox) وفّرت للمطورين فرصة التعرف على آليات النشر العالمية، إلى جانب لقاءات التشبيك السريع التي جمعت المطورين والناشرين والمستثمرين لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون المستقبلية.



واختُتمت القمة بإقامة حفل تكريمي بعنوان "أفضل 30 مطوّر ألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، احتفاءً بالمواهب والشركات التي أسهمت في تطوير صناعة الألعاب الرقمية بالمنطقة، إلى جانب الإعلان عن نتائج مسابقة العرض الكبرى للمطورين المستقلين، التي شهدت منافسة قوية بين المشاركين من مختلف الدول العربية، وحصل عدد من المبدعين على تقدير خاص من لجنة تحكيم دولية نظير تميزهم الإبداعي والتقني.



وجاءت القمة عقب سلسلة من الجلسات التحضيرية أُقيمت في كلٍ من محافظات جرش ومادبا ومعان، والتي مهّدت للنقاشات المتخصصة وورش العمل التي استضافتها العقبة على مدى يومين، في الثامن والتاسع من تشرين الثاني الحالي.