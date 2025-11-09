833 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وينفذون جولات استفزازية

01:32 م

الوكيل الإخباري- اقتحم 833 مستوطنا، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.





وأفادت محافظة القدس، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.