الأحد 2025-11-09 09:15 م
 

فيديو .. سيارات جمع القمامة تبيت ممتلئة بين منازل أهالي جرش والرائحة "لاتطاق"

لقطة من المقطع المصور
لقطة من المقطع المصور
 
الأحد، 09-11-2025 07:49 م
الوكيل الإخباري- أظهر مقطع فيديو وصل لـ "الوكيل الإخباري" قيام بعض سائقي بلدية باب عمان في محافظة جرش بركن سيارات جمع القمامة في الأحياء دون إفراغها، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة جديدة في المنطقة.اضافة اعلان


ويُظهر الفيديو السيارات ممتلئة بالقمامة حتى آخرها، في مخالفة لما كانت تؤكده بلدية باب عمان باستمرار للمواطنين، بأن السيارات يتم ركنها في الأحياء وهي نظيفة ومعقمة.

وأشار سكان المنطقة إلى أن الروائح المنبعثة من هذه السيارات أصبحت مزعجة وتؤثر على حياتهم اليومية، مطالبين البلدية بمراجعة الإجراءات والتأكد من نظافة وتعقيم سيارات الجمع قبل ركنها في الأحياء.
 
 
