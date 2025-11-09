فيديو .. سيارات جمع القمامة تبيت ممتلئة بين منازل أهالي جرش والرائحة "لاتطاق"

ويُظهر الفيديو السيارات ممتلئة بالقمامة حتى آخرها، في مخالفة لما كانت تؤكده بلدية باب عمان باستمرار للمواطنين، بأن السيارات يتم ركنها في الأحياء وهي نظيفة ومعقمة.
وأشار سكان المنطقة إلى أن الروائح المنبعثة من هذه السيارات أصبحت مزعجة وتؤثر على حياتهم اليومية، مطالبين البلدية بمراجعة الإجراءات والتأكد من نظافة وتعقيم سيارات الجمع قبل ركنها في الأحياء.
سكان جرش يشكون من الروائح الكريهة المنبعثة من سيارات جمع القمامة#الأردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/8wpY07UHyq— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 9, 2025
