عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، بأن 153 مستوطنا نظموا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد.
وفي بلدة سلوان بالقدس، حاصرت قوات الاحتلال منزلا في حي "بطن الهوى" تمهيدا للاستيلاء عليه، في إطار محاولات لطرد السكان من منازلهم لصالح الجمعيات الاستيطانية.
ويواجه الحي الذي يقطنه نحو 10 آلاف مقدسي، تهديدا بإخلاء أكثر من 87 عائلة، في سياق سياسة التهويد المستمرة للمنطقة.
على صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، حيث اقتحمت المنازل واحتجزت 19 فلسطينيا، وفق بيان نادي الأسير الفلسطيني، بزعم أنهم مطلوبون.
