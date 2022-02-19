قطر: 2.36 مليون نسمة من السكان تلقوا جرعتي اللقاح

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة القطرية، أن عدد الذين تلقوا تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا، تجاوز حتى اليوم السبت 2.36 مليون نسمة، يمثلون 87.6 بالمئة من إجمالي سكان قطر البالغ 2.7 مليون نسمة.

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وأشارت بيانات حديثة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة القطرية، إلى ارتفاع عدد جرعات لقاحات "كوفيد-19" التي أعطيت لأفراد المجتمع المحلي في قطر منذ بداية برنامج التطعيم، إلى نحو 6.2 مليون جرعة.



وأوضحت البيانات أن من بين هذه الجرعات، هناك أكثر من 1.14 مليون جرعة معززة.

ويصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر حتى اليوم إلى اكثر من 350 ألف حالة.

بترا