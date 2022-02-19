السبت 19-02-2022
الوكيل الاخباري

توضيح من الاستهلاكية المدنية حول اسعار السلع خلال رمضان

سيول وامطار غزيرة في القويرة - فيديو

حملة عودة آمنة للمدارس تطالب بإلغاء نظام التناوب

شركة الكهرباء عن ارتفاع الفواتير: تأكدوا من عدم وجود تكلّس في الكيزر

مستشار السيسي الصحي يكشف عن خطوة هامة وحيوية تخص لقاحات كورونا في مصر

هل تستطيع الحكومة تحقيق انتعاشة اقتصادية في 2022 ؟

أمطار غزيرة مصحوبة برعد في العقبة - فيديو

القوة البحرية: أمواج اعتيادية وحركة طبيعية للقوارب

638 ألف عداد سيستفيد من دعم الكهرباء

ممثل المواد الغذائية: تخفيف إجراءات كورونا خطوة لتنشيط الاقتصاد

السبت، 19-02-2022 01:33 م

قطر: 2.36 مليون نسمة من السكان تلقوا جرعتي اللقاح

3338356841604926326


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة القطرية، أن عدد الذين تلقوا تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا، تجاوز حتى اليوم السبت 2.36 مليون نسمة، يمثلون 87.6 بالمئة من إجمالي سكان قطر البالغ 2.7 مليون نسمة.

اضافة اعلان


وأشارت بيانات حديثة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة القطرية، إلى ارتفاع عدد جرعات لقاحات "كوفيد-19" التي أعطيت لأفراد المجتمع المحلي في قطر منذ بداية برنامج التطعيم، إلى نحو 6.2 مليون جرعة.


وأوضحت البيانات أن من بين هذه الجرعات، هناك أكثر من 1.14 مليون جرعة معززة.
ويصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر حتى اليوم إلى اكثر من 350 ألف حالة.

 

بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6210b04d42360415ca6e54ef

مستشار السيسي الصحي يكشف عن خطوة هامة وحيوية تخص لقاحات كورونا في مصر

6210b144423604630f58cc6e

روسيا تسجل قرابة 800 وفاة و180 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

120b3af1b74f0e732aa4063de7e685ee

الصين تحظر الإجراءات المفرطة فيها للسيطرة على كورونا

620f44584236040cb32ad20f

مرض يضعف مناعة الجسم ضد كورونا

620fe52c423604483f0baaa6

مصر.. الكشف عن الأعراض التي يمتنع معها الحصول على لقاحات كورونا

790

هونغ كونغ تدرس جعل اختبار كورونا إلزاميا لكافة سكانها

أخبار متعلقة
417547

قطر: وفاتان و447 إصابة جديدة بفيروس كورونا

220221219377469835171

قطر : 547 إصابة جديدة بفيروس كورونا

220228165718361825592

قطر تسجل حالتي وفاة و783 إصابة بفيروس كورونا

w

قطر : حالة وفاة و2551 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1642254464713

قطر تسجل وفاة واحدة و3087 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1642254464713

قطر: تسجيل حالة وفاة و3294 إصابة جديدة بكورونا