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الإثنين، 26-10-2020 09:30 ص

كندا تطالب بتجنب التجمعات لتجاوز الاصابة في كورونا

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الوكيل الاخباري- طالبت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا تيريزا تام مواطنيها بتجنب التجمعات الكبيرة بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 216140 إصابة، والوفيات الى 9946 وفاة منذ بداية الوباء.

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وقالت تام في بيان، اليوم الاثنين، إنه على الرغم من صعوبة التخلي عن أحداث مثل الزفاف والجنازات إلا أنه ليس الوقت المناسب لاستضافة التجمعات الشخصية الكبيرة، مبينة أن أفضل شيء لجعل المجتمع أكثر أمانا هو البقاء بعيدا والتواصل بشكل افتراضي.


وأشارت الى أن المعامل الكندية أجرت حتى اليوم أكثر من 9 ملايين اختبار لكورونا، موضحة أنه على مدار الأسبوع الماضي تم اختبار ما يزيد عن 74719 شخصا يوميا في جميع أنحاء كندا، 1ر3 بالمئة منهم جاءت نتيجتهم إيجابية .

 

المصدر: بترا

 


 




 

 


 

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