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الجمعة، 09-10-2020 10:39 ص

كندا: وفاتان و 364 إصابة جديدة بكورونا بمقاطعة ألبرتا

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية بمقاطعة ألبرتا غرب كندا عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في المقاطعة إلى 19718 تعافى منها 17336 مريضا منذ بداية الوباء.

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وقالت كبيرة الأطباء في ألبرتا دينا هينشو في بيان، إن المقاطعة سجلت اليوم أيضاً حالتي وفاة ليصل مجموع الذين لقوا حتفهم في المقاطعة بسبب كورونا إلى 283 وفاة.


--(بترا)

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