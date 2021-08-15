الأحد 15-08-2021
الوكيل الاخباري

المنظومة السياسية: العمل على وضع توصيات لمواجهة المال الفاسد

أسباب تجعلك تأكل عندما لا تكون جائعا

وفاة أسطورة كرة القدم صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية

رئيس هيئة الأركان يدعو الطلبة الالتزام في البروتوكول الصحي

مكرهة صحية أمام مدرسة بعمان- صور

وزير العمل: لا تمديد لفترة قوننة أوضاع العمالة المخالفة

وزارة السياحة: 20 ألف شخص تقدموا للوظائف المؤقتة

الملك يبحث مع الرئيس الفلسطيني آخر التطورات السياسية

الملك يعزي الرئيس اللبناني بضحايا حادث انفجار عكار

نقابة الصحفيين تؤكد حرصها على إجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة

الأحد، 15-08-2021 01:45 م

كورونا في روسيا: 816 وفاة و21.6 ألف إصابة خلال آخر 24 ساعة

6118ef354236040f457355ea


الوكيل الإخباري- سجلت روسيا اليوم الأحد 816 وفاة و21624 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا عن 22144 إصابة و819 وفاة في إحصائية أمس.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك في التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، الذي أشار إلى أن الحصيلة التراكمية للإصابات في البلاد بلغت 6 ملايين 600836 حالة، منها 170499 حالة وفاة.

وحسب بيانات المركز، فإن 16426 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 5 ملايين و884316 شخصا.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو من 2317 أمس إلى 1954 اليوم، فيما ارتفع مؤشر الوفيات اليومية بواقع حالة واحدة ليبلغ 58 حالة.

وشهدت مقاطعة موسكو ارتفاعا طفيفا في الأرقام، حيث وصل عدد الإصابات والوفيات الجديدة إلى 1359 و10 تباعا، بعدما كان 1307 و9 في إحصائية السبت.

وفي مدينة بطرسبورغ تراجعت الإصابات اليومية من 1823 أمس إلى 1668 اليوم، مع انخفاض الوفيات أيضا من 48 إلى 43.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1329452

فلسطين قد تكون دخلت بموجة رابعة من كورونا

برازيل

البرازيل تحصي 926 وفاة جديدة بكورونا

ea5903db-83c6-4afa-82ff-9c868dc11e81

وفاة واحدة و377 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

6118d309423604025515c6da

مصر.. الكشف عن موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

1b21a71e-c0a2-4658-a2e3-1fc2e3881d5f

خبر صادم.. احتمال ظهور سلالة جديدة من كورونا تعيدنا للوراء

6118abe04236044e396f5cb6 (1)

إيران: قرارات للسيطرة على الموجة الخامسة من جائحة كورونا

أخبار متعلقة
6112046d42360417956e19f2

إصابات كورونا في العالم تقترب من 204 ملايين إصابة

610fa28415591

روسيا تسجل 22866 إصابة جديدة بفيروس كورونا

20597688071622410583

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 198 مليونًا

610903894236044a1519b68d

روسيا تسجل 22010 إصابة و788 وفاة جديدة بفيروس كورونا

127-100117-british-corona-strain-60-countries_700x400

اكتشاف متحور جديد لكورونا أشد فتكا في بريطانيا

000_94R6PM_0

تلقي 12 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا في الأردن خلال 24 ساعة