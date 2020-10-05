لبنان: 8 وفيات والف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 8 وفيات و1002 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، ما رفع العدد التراكمي للوفيات الى 406 وفاة، والاصابات الى 44482 اصابة.

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واشارت الوزارة إلى انها اطلقت عبر فرقها الطبية احدى اوسع واضخم الحملات لاجراء الفحوص ‏السريعة والعادية في البلدات والقرى المشمولة بقرار الاقفال.



وقال الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة في بيان "توجد حالات خطرة مصابة بكورونا موجودة في المنازل وهذه الحالات كانت تنتظر دورها على قائمة الانتظار في المستشفيات ونحن نقوم بنقلها".



من جانبه قال وزير الصحة حمد حسن في تصريح بعد اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة، "نحن بذروة تسجيل الوفيات والاصابات بفيروس كورونا وقرار الاقفال الجزئي لبعض المناطق هو الفرصة الاخيرة".



واضاف إن نسبة الإصابة في لبنان تبلغ 120 على كل مئة ألف نسمة أسبوعيا وهذه النسبة تعتبر الذروة في تسجيل الإصابات وتجعلنا نقترب من المشاهد الأوروبية.



