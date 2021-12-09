الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

النائب الجبور تسأل الحكومة عن عدم التزام سوريا بكميات المياه للأردن

الفراية يقرر وقف الإجازات بدون راتب لجميع موظفي "الداخلية"

الطفيلة التقنية تعلق جميع فعالياتها إلى إشعار آخر

نسبة خطيرة بوفيات كورونا لغير المطعمين في المملكة

ارتفاع اسعار الدجاج 15% والاتحاد يوضح لـ"الوكيل الإخباري" الاسباب

الاربعاء المقبل مناقشة "إعلان النوايا" في مجلس النواب

مختصون لـ"الوكيل": إلزام فحص PCR للمطعمين القادمين للأردن سيشل الحركة السياحية

هكذا ردت صبا مبارك على الانتقادات بسبب فيلم (أميرة)

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات للنصف في قطاع الألبسة والأحذية

الأمانة تتعامل مع 15 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

الخميس، 09-12-2021 10:12 ص

لكبح أوميكرون.. بريطانيا تشدد القيود مجددا وجونسون 'اعملوا من البيت'

20211124215826844DB


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الأربعاء، عن تشديد القيود لوقف انتشار متحور أوميكرون، وحث سكان إنجلترا على العمل مرة أخرى من المنزل .

اضافة اعلان

 

وقال جونسون إن الوقت قد حان لفرض إجراءات أشد صرامة لمنع زيادة دخول المستشفيات والوفيات.

وأضاف أنه تم تأكيد 568 حالة إصابة بمتحور أوميكرون في جميع أنحاء المملكة المتحدة، و"العدد الحقيقي سيكون بالتأكيد أعلى من ذلك بكثير".


كما ذكر أنه بدءا من يوم الاثنين المقبل سيتعين على الاشخاص العمل من المنزل إذا أمكن. وبدءا من الجمعة، سيجري توسيع نطاق المتطلبات القانونية لوضع الكمامات في داخل معظم الأماكن العامة في إنجلترا، مثل دور السينما.

 

والأسبوع المقبل سيكون حمل تصريح كوفيد-19 الذي يوضح تلقي الشخص جرعتين من اللقاح إلزاميا لدخول الأماكن المكتظة .

 

إجمالا أعلنت الحكومة البريطانية عن 51342 حالة إصابة يومية مؤكدة بـكوفيد-19 في المملكة المتحدة حتى يوم الأربعاء، ووفاة 161 شخصا.


يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه جونسون وحكومته ضغوطا متزايدة لتفسير تقارير أفادت بأن موظفي مقر الحكومة في "داونينغ ستريت" أقاموا حفلا بمناسبة عيد الميلاد، في انتهاك لقواعد الفيروس في البلاد العام الماضي، بينما كان محظورا على الاشخاص أي تجمعات اجتماعية. وأمر جونسون يوم الأربعاء بإجراء تحقيق وقال إنه "غاضب" بشأن الوضع.


وأثار الكشف عن هذا الاحتفال غضب الكثيرين في بريطانيا، حيث قال منتقدون إنه يقوض بشدة حق حكومة جونسون المحافظة في فرض قيود لكبح الفيروس.

 

المصدر - العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20201026025409549

هل يُعتبر إرضاع الأم لطفلها آمناً إذا كانت مصابة بكورونا ؟

iStock-1183380706-640x400-1-640x400

هل يمكن أن تنقل المرأة الحامل فيروس كورونا الى جنينها؟

20-04-14.mitter.ata

الصين توافق على أول علاج بأجسام مضادة لـ 'كوفيد'

image

وزير الصحة البريطاني: أوميكرون ينتشر بشكل أسرع من أي متحور

1a749fac-509b-4ad9-a5e0-27845fecc0de_16x9_600x338

بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة

او

باكستان تسجل أول إصابة بالمتحور أوميكرون