الجراح تلتقي وزير التربية لبحث مطالب أهالي البادية الشمالية وتحسين الواقع التعليمي

وخلال اللقاء، عرض الأهالي أبرز احتياجاتهم، وعلى رأسها صيانة المدارس القائمة وإنشاء مدارس جديدة في بعض المناطق التي تعاني من اكتظاظ أو بُعد المسافة عن مراكز التعليم.
ووعد الوزير محافظة بزيارة ميدانية قريبة إلى تلك المناطق للاطلاع على الواقع التعليمي عن كثب، مؤكداً حرص الوزارة على تحسين بيئة التعليم وتوفير خدمات تعليمية عادلة وشاملة لجميع المناطق.
وأعرب الوفد عن تقديره لاستجابة الوزير السريعة، مثمنين في الوقت ذاته دعم النائب هالة الجراح وحرصها على نقل هموم المواطنين ومتابعة قضاياهم التعليمية مع الجهات المعنية.
