الجراح تلتقي وزير التربية لبحث مطالب أهالي البادية الشمالية وتحسين الواقع التعليمي

01:40 م

الوكيل الإخباري- التقت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في مكتبه اليوم السبت، بحضور عدد من أهالي بلدتي الكوم الأحمر ورسم الحصان، لبحث عدد من المطالب المتعلقة بالقطاع التعليمي في مناطق البادية الشمالية. اضافة اعلان





وخلال اللقاء، عرض الأهالي أبرز احتياجاتهم، وعلى رأسها صيانة المدارس القائمة وإنشاء مدارس جديدة في بعض المناطق التي تعاني من اكتظاظ أو بُعد المسافة عن مراكز التعليم.



ووعد الوزير محافظة بزيارة ميدانية قريبة إلى تلك المناطق للاطلاع على الواقع التعليمي عن كثب، مؤكداً حرص الوزارة على تحسين بيئة التعليم وتوفير خدمات تعليمية عادلة وشاملة لجميع المناطق.



وأعرب الوفد عن تقديره لاستجابة الوزير السريعة، مثمنين في الوقت ذاته دعم النائب هالة الجراح وحرصها على نقل هموم المواطنين ومتابعة قضاياهم التعليمية مع الجهات المعنية.