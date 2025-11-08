بعد غياب 20 عامًا، نجوم برنامج "مواهب وأفكار" يجتمعون مجددًا مع المقدم صالح العريض ❤️

الوكيل الإخباري- بعد غياب 20 سنة : نجوم برنامج مواهب وافكار برفقة المقدم المشهور صالح العريض يجتمعون سوياً من جديد ! - هل انت من جيل هذا البرنامج الشهير؟

اضافة اعلان





نجوم برنامج مواهب وافكار برفقة المقدم المشهور صالح العريض يجتمعون سوياً من جديد ❤️!



- هل انت من جيل هذا البرنامج الشهير؟#سوشال_الوكيل pic.twitter.com/Vi1bVcvZXG بعد غياب 20 سنة :نجوم برنامج مواهب وافكار برفقة المقدم المشهور صالح العريض يجتمعون سوياً من جديد ❤️!- هل انت من جيل هذا البرنامج الشهير؟ #الاردن November 6, 2025