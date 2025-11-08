السبت 2025-11-08 04:23 م
 

مُسنة مصرية تفقد الوعي بعد ان سمعت اسمها ضمن الفائزات في قرعة الحج ❤️

بلا
من الفيديو
 
السبت، 08-11-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   متداول : مُسنة مصرية تفقد الوعي بعد ان سمعت اسمها ضمن الفائزات في قرعة الحج

اضافة اعلان

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية "النزاهة" تلتقي وفداً من طلبة ماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد

ا

أخبار محلية "أم الجمال" تشارك بقمة رؤساء البلديات العالمية في البرازيل

ا

شؤون برلمانية العين ياغي تشارك في اختتام قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية

ا

أخبار محلية المساعد للعمليات والتدريب يلتقي وفداً عسكرياً كندياً

رفل

فن ومشاهير فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها

ا

أخبار محلية 248 ألفا و343 أسرة تستفيد من المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية

فعفعفعفعف

منوعات مصر.. قرار مفاجئ من المتحف الكبير

ت

أخبار الشركات "سامسونج" و"ميتا" تطلقان برنامج "Galaxy Circle" لتمكين جيل جديد من صنّاع المحتوى



 
 





الأكثر مشاهدة