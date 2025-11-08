قناة السويس تحقق أرقاما قياسية بعد وقف حرب غزة

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عن تحسن مؤشرات الملاحة بالقناة مع عودة الهدوء إلى المنطقة بعد توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وأكد ربيع أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر الماضي سجلت ارتفاعا في حمولات السفن العابرة والإيرادات المحققة بنسبة زيادة قدرها 16.3% للحمولات الصافية، وزيادة بنسبة 17.5% في الإيرادات وذلك مقارنة بإحصائيات الملاحة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند_ الشرق الأوسط _أوروبا فرانشيسكو تالوه، على أن قناة السويس ستظل ركيزة أساسية من ركائز حركة التجارة العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا في الربط بين الشرق والغرب.



ويعتبر مشروع الممر الاقتصادي الهند_ الشرق الأوسط _أوروبا ممر تجاري بري وبحري عملاق أُعلن عنه رسميا في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي سبتمبر 2023، ويعتبر الرد الغربي-الهندي على مبادرة الحزام والطريق الصينية.



ويهدف إلى ربط الهند بالشرق الأوسط فأوروبا عبر شبكة من الموانئ، السكك الحديدية، الطرق، وخطوط الطاقة والإنترنت.