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السبت، 03-07-2021 09:53 ص

لمن تجاوز الـ 40.. التوجه لهذه المراكز دون موعد مسبق 'أسماء'

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الوكيل الإخباري -  أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم السبت، مراكز التطعيم التي تتوفر فيها الجرعه الاولى من مطعوم فيروس كورونا.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إنه يمكن للاشخاص الذين تزيد اعمارهم عن 40 عاما التوجه الى هذه المراكز وتلقي المطعوم دون موعد مسبق.

مراكز التطعيم جرعة اولى يوم السبت (2021/7/3)


المركز الثقافي اربد - اربد

مدينة الحسن الرياضية - اربد

مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through - اربد

مركز صحي حبراص الشامل - اربد

مركز شباب وشابات دير ابي سعيد - اربد

مركز صحي الشونة الشمالية الشامل - اربد

مركز صحي قميم الشامل - اربد

نادي اتحاد الرمثا - اربد

مركز صحي عين الباشا الشامل - البلقاء

مستشفى السلط القديم - البلقاء

مدينة الامير محمد للشباب - الزرقاء

مدينة الامير محمد للشباب.. البوابة الغربية..داخل السيارة drive through - الزرقاء

مركز صحي الضليل الشامل - الزرقاء

مستشفى الامير فيصل الحكومي - الزرقاء

مركز صحي الطفيلة الشامل - الطفيلة

مركز صحي بصيرا الشامل - الطفيلة

بيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7 - العاصمة

حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through - العاصمة

حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through - العاصمة

صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني - القويسمة - العاصمة

قاعة يا هلا - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 - العاصمة

مركز صحي ابو نصير الشامل - العاصمة

مركز صحي القويسمة الشامل - العاصمة

مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود - العاصمة

مستشفى البشير - العاصمة

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة - العقبة

مركز صحي الصافي - الكرك

مركز صحي المزار الجنوبي - الكرك

مستشفى الامير علي بن الحسين العسكري - الكرك

مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق - المفرق

مركز صحي جرش الشامل - جرش

نادي جرش الرياضي - جرش

مركز صحي عجلون الشامل - عجلون

مركز صحي شمال مأدبا الشامل - مأدبا

مركز صحي الحسينية الشامل - معان

مركز صحي معان الشامل - معان

 




 

 


 

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