الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

الصحة: الجنين قد يحصل على مناعة جرّاء تلقي الأم للقاح

فاجعتان تشهدها المملكة في أقل من 24 ساعة

خبير يتوقع متى يجب استبدال الدولارات بالذهب

مصر: وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن شهادات كورونا

نقابة الجيولوجيين تؤيد قرار تعديل حدود محمية ضانا

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

انقذوا ضانا يشعل تويتر رفضا لقرار تعديل حدودها

الأوبئة تكشف تفاصيل تلقي الجرعة المعززة

بعد فاجعة طفل في الزرقاء .. الإعلامي الوكيل يوجه رسالة إلى السائقين

3 سيناريوهات لحل مشكلة الاكتظاظ بالمدارس

الأربعاء، 18-08-2021 11:13 ص

مصر: وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن شهادات كورونا

611cb7764236040e0e107382


الوكيل الاخباري- حذرت وزارة الصحة والسكان في مصر، المواطنين بشأن إمكانية استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا من مكان آخر سوى وزارة الصحة والسكان المصرية.

اضافة اعلان

 

وقالت الوزارة في منشور رسمي لها إنها "الجهة الوحيدة المسؤولة عن استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا من خلال 127 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية".

وأكدت أنه لن يتم الحصول على الشهادة بدون الحصول على لقاح كورونا.

وحددت الوزارة رسوم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح كورونا بقيمة 100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب المقيمين في مصر، وقالت هذه الرسوم المالية توضع في الجهاز المركزي لحساب وزارة الصحة والسكان والمصرية.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم كل المواطنين بلقاح كورونا أو 40% من المواطنين وهي خطة الدولة التي وضعتها استعدادا لأي موجة متوقعة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اطفال

الصين تسمح باستخدام لقاح كورونا للأطفال

611cc6bf4c59b74c6a1869a3

وزارة الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي يزداد سوءا

كورونا 4

خبير روسي يحدد متى سيصبح كورونا مرضا موسميا

كورويا

منظمة الصحة العالمية: كوريا الشمالية خالية من كورونا

w1280-p16x9-2020-07-30T232753Z_1930943687_RC2Z3I96N7J3_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-MEXICO

المكسيك ..877 وفاة جديدة بكورونا

611c565a4c59b747be7f6880

5 وفيات و112 إصابة جديدة بكورونا في مصر

أخبار متعلقة
6118d309423604025515c6da

مصر.. الكشف عن موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا

6112557542360449ab4e1319

مصر تستعد لرفع درجة الاستعداد القصوى بسبب كورونا

610bbaa14236041706478d63

قريبا في مصر.. دواء يخفف مضاعفات كورونا ويقلل الوفيات

1418020_0

أبرز ما غيره كورونا في السلوكيات العامة لا سيما العيد ومقارباته الوجدانية

620212114290834326579

تفاصيل وفيات وإصابات كورونا في الأردن اليوم

2

ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا بالسعودية