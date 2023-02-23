منظمة الصحة العالمية: انخفاض معدل وفيات كوفيد في العالم بنسبة 62% خلال 4 أسابيع

الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد وفيات كوفيد انخفض بنسبة 62% مقارنة بالأيام الـ 28 السابقة، وانخفض عدد الإصابات بنسبة 89%.



ووفقا للنشرة الإخبارية الصادرة من منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، تم تسجيل (5282569) حالة إصابة و(48691) حالة وفاة في العالم خلال أربعة أسابيع.

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وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه أصيب أكثر من 5.2 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم، خلال الفترة من 23 يناير إلى 19 فبراير، وتوفي أكثر من 48 ألف شخص.



وتم لمدة 28 يوما، اكتشاف معظم الحالات في الولايات المتحدة (1113288)، تليها اليابان (1095815) والصين (635433) وجمهورية كوريا (430042) وألمانيا (329229).



وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات، بين 23 يناير و19 فبراير، عند (13517) وفاة، تليها الصين(9945)، واليابان(6536)، وأستراليا(2179) والمملكة المتحدة(2063).



وتلقت منظمة الصحة العالمية حتى 21 فبراير، تقارير عن (757264.511) حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و(6850594) حالة وفاة بسبب الفيروس.

روسيا اليوم