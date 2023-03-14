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الثلاثاء، 14-03-2023 03:13 م

منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا قد تنتهي هذا العام

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الوكيل الإخباري - عرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس عن أمله بأن تنتهي جائحة فيروس كورونا في عام 2023، وذلك بعد مرور 3 سنوات على إعلان انتشاره وباء عالميا.

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وقال غيبريسوس في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، إن العدد الأسبوعي للوفيات بكورونا أصبح لأول مرة أقل منه عند إعلان الجائحة في مارس 2020.


وأضاف: "أنا واثق من أننا سنكون قادرين في وقت ما من هذا العام على القول إن كوفيد-19 قد انتهى كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا وكوباء".


كما أشار غيبريسوس إلى ضرورة استخلاص العبر من الجائحة حتى لا تتكرر "دورة ذعر الإهمال" التي ميزت فترة طويلة من عمر الاستجابة للوباء.


وأبلغت السلطات الصينية في 31 ديسمبر 2019 منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في وسط البلاد.


في أوائل يناير 2020، أعلنت الصين رسميا أن نوعا جديدا من فيروس كورونا هو سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي مجهول المنشأ، قبل أن يعلن غيبريسوس في 11 مارس 2020، أن انتشار فيروس كورونا المستجد يحمل طابع جائحة.


وفي وقت سابق هذا الشهر أكد غيبريسوس أن المنظمة لم ولن تتراجع عن خططها الرامية إلى معرفة منشا فيروس كورونا.

 

روسيا اليوم 

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