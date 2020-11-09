منظمة الصحة العالمية.. كورونا خرج عن إطار حالة الطوارئ العادية

الوكيل الاخباري- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن وباء "كوفيد -19 " تجاوز حدود حالة الطوارئ الصحية العادية.



ونقلت وكالات الأنباء عن غيبريسوس قوله: "نحن ملتزمون بحماية الناس في حالات الطوارئ الصحية، لكن وباء (كوفيد – 19) خرج عن إطار حالة الطوارئ".

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وشدد في هذا السياق على ضرورة النظر إلى اللقاح ضد "كوفيد – 19" على أنه "منفعة عالمية عامة، وليس سلعة خاصة".



ولفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الوباء له تأثير سلبي على مكافحة الأمراض الأخرى في العالم، مثل الحمى الصفراء في الغابون وتوغو، وحمى الشيكونغونيا في تشاد، وكذلك الحصبة في المكسيك.

المصدر: روسيا اليوم



