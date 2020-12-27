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الأحد، 27-12-2020 08:05 ص

حالات الشفاء تتجاوز الـ10 آلاف

موريتانيا.. 7 وفيات جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت، أمس السبت، 7 وفيات و152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وبهذه الحصيلة يصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم موريتانيا منذ بدء تفشي الفيروس في مارس الماضي إلى 13516 إصابة، من ضمنها 10065 حالة شفاء، و321 حالة وفاة، بالإضافة إلى وجود 3130 حالة نشطة.


ومن ضمن هذه الحالات النشطة هناك 2961 حالة من دون أعراض، و109 حالات لديها أعراض خفيفة، و60 حالةوُصفت بالخطيرة .

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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