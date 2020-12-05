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السبت، 05-12-2020 08:20 ص

70 عيادة للتطعيم

موسكو .. بدء حملة التطعيم ضد كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - انطلقت في موسكو ، السبت ، حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" في المراكز الصحية ، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.

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وسيكون اللقاح ،في المرحلة الأولى مخصصا للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.

وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أعلن أمس أن 5 آلاف شخص سجلوا طلباتهم إلكترونيا لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا في المدينة خلال الساعات الخمس الأولى بعد فتح باب التسجيل الجمعة.


وكتب سوبيانين على موقعه الإلكتروني: "عملية التطعيم المعقدة ضد كوفيد قد تم إطلاقها. في الساعات الخمس الأولى تم تسجيل 5 آلاف شخص للتلقيح، وهم من المعلمين والأطباء والعاملين في الرعاية الاجتماعية، أولئك الذين يخاطرون بصحتهم وحياتهم أكثر من غيرهم".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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