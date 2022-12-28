هونغ كونغ تلغي وثيقة التطعيم واختبارات كورونا للمسافرين

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي، اليوم الأربعاء، إن الجزيرة ستلغي بعض قيود فيروس كورونا، ومنها اختبارات PCR للوافدين ومتطلبات التطعيم لدخول أماكن محددة.



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وأعلن لي في مؤتمر صحافي أن "مجتمعنا شيد حاجزا واسع النطاق عالي المستوى من المناعة"، مبينا أن "المخالطين عن قرب لمن ثبتت إصابتهم بالفيروس لن يعودوا بحاجة بعد الآن إلى العزل في هونغ كونغ، كما ألغي شرط تحديد عدد الجالسين إلى كل طاولة في المطاعم".



وستدخل إجراءات التخفيف حيز التنفيذ بدءا من الخميس.



من جانبه صرح وزير الصحة لو تشونغ - ماو في مؤتمر صحفي بأن وضع الكمامات في الأماكن العامة سيظل الزاميا، الا في حالات ممارسة الرياضة.



يذكر أنه خلال معظم فترات الجائحة نفذت هونغ كونغ استراتيجية الصين "صفر كوفيد"، والتي تتطلب اختبارات صارمة وعزلا لمخالطي المصابين وكذلك للمسافرين الوافدين.



لكن البر الرئيسي خفف الإجراءات في الأسابيع الأخيرة ، وتستعد هونغ كونغ لإعادة فتح حدودها مع الصين في يناير، التي فرضت في السابق قيودا صارمة وإغلاقا للقضاء على الفيروس.



يشار إلى أن أكثر من 80 بالمائة من سكان المدينة حصلوا على ثلاث جرعات على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس.



في سبتمبر ألغت هونغ كونغ متطلبات الحجر الصحي للقادمين إليها، سعيا لتعزيز السياحة بعد أكثر من عامين من فرض القيود على دخول الجزيرة.