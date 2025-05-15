الزراعة تعلن عن انطلاق مدارس المزارعين الحقلية

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن خطة وطنية تهدف إلى تمكين المزارعين، وتطوير مهاراتهم في الزراعة الذكية مناخيًا، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة، مبينة أهمية الدور الحيوي للإرشاد الزراعي في بناء قطاع زراعي مرن وتنمية ريفية شاملة.
وأضافت الوزارة في بيانها، أن الكوادر الإرشادية في مديريات الزراعة ستباشر بتنفيذ نحو 65 مدرسة حقلية خلال العام 2025، بتمويل من الوزارة، موزعة على المناطق الزراعية المختلفة في المملكة، والتي تهدف إلى تدريب المزارعين عمليًا على محاصيل متنوعة، واستخدام تقنيات زراعية غير تقليدية تسهم في رفع الإنتاجية، وترشيد استخدام الموارد، وتحقيق الأمن الغذائي.
وتعتمد هذه المدارس على منهج "التعلم بالتجربة"، حيث يشارك المزارعون في أنشطة حقلية تطبيقية ويكتسبون المعرفة من خلال التجريب وحل المشكلات بالتعاون مع المرشدين الزراعيين، ويُعد هذا النموذج التشاركي خطوة مهمة في تمكين المجتمعات الريفية من تبني حلول زراعية تتلاءم مع التغيرات المناخية واحتياجاتهم المحلية.
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