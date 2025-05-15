الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات عن سوريا بشكل أوسع

واقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات عن سوريا، للسماح بتمويل عمل الوزارات المختصة في مجالات عدة من بينها إعادة الإعمار.
وأعلن الرئيس الأميركي، الثلاثاء، أنه قرر رفع العقوبات المفروضة على سوريا؛ استجابة لمطالب تركيا والسعودية.
وقال ترامب أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي: "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو.
وأضاف: "كانت العقوبات قاسية، وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق".
وفرضت الولايات المتحدة قيودا شاملة على المعاملات المالية مع سوريا منذ 2011، وأوضحت أنها ستستخدم العقوبات لمعاقبة أي شخص يشارك في إعادة الإعمار طالما بقي النظام السابق في السلطة من دون محاسبة على الفظائع التي ارتكبها.
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