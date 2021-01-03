وزيرالصحة اللبناني: البلاد لا تحتمل البقاء مفتوحة بعد الارتفاع الكبير باصابات بكورونا

الوكيل الاخباري -

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ارتفعت اليوم التحذيرات الرسمية والطبية في لبنان من مخاطر الارتفاع الكبير بالاصابات بفيروس كورونا، عشية اجتماع اللجنة الحكومية الخاصة بفيروس كورونا لاتخاذ قرار الاقفال العام مجددا مع التشدد باجراءات التعبئة العامة ، في وقت اقفلت وزارة الداخلية العديد من البلدات التي تشهد تفشيا للوباء.وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريح اليوم" ان كورونا وباء عالمي اقفل كل اوروبا ، ولبنان لا يحتمل البقاء مفتوحا بينما اوروبا كلها مقفلة".واعربت وزارة الصحة في بيان عن اسفها لعدم تلبية العدد الأكبر من المستشفيات نداء الواجب الإنساني والوطني في ظل التعبئة العامة والتفشي الواسع لوباء كورونا"، وذكرت بإجراءات سيتم اتخاذها في هذا الإطار.وقال نقيب اطباء لبنان شرف ابو شرف في بيان " نطالب بالاقفال العام لانه لم تعد هناك اسرّة فارغة في المستشفيات ولا في العناية الفائقة لاستقبال المرضى، والاعداد تزداد بسرعة كبيرة لا يتحملها البلد وليس لديه الامكانية للاعتناء بكل هذه الحالات".اضاف" لا حل مرحليا حتى وصول اللقاح الا بالاقفال العام والتزام الاجراءات الوقائية".ونفى الصليب الاحمر اللبناني في بيان ما يتم تداوله من معلومات تتعلّق بتوقّفه عن نقل المسنين المصابين بكورونا الى المستشفيات.