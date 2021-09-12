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الأحد، 12-09-2021 03:54 م

وفاة جديدة بـكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بماليزيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في ماليزيا، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية  بمختلف دول العالم إلى 426 حالة، و13358 إصابة منذ بدء الجائحة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا، بتسجيل حالة وفاة بسبب الفيروس في صفوف الجالية لفلسطينية ، ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في صفوف الجالية الفلسطينية بماليزيا إلى 4.

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المصدر : وفا 

 

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