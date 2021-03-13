السبت 13-03-2021
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27 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

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السبت، 13-03-2021 07:11 م

1784 إصابة

27 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 27 وفاة، و1784 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1484 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة في الضفة: "الخليل 1، بيت لحم 4، جنين 3، رام الله والبيرة 6، نابلس 6، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 3، قلقيلية 1، طوباس 1".


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 194، قلقيلية 71، نابلس 334، الخليل 255، جنين 85، سلفيت 40، ضواحي القدس 111، بيت لحم 129، طوباس 26، رام الله والبيرة 329، أريحا و الأغوار 13"، قطاع غزة 197.


وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 97، نابلس 144، الخليل 342، جنين 71، سلفيت 105، ضواحي القدس 118، بيت لحم 126، طوباس 27، رام الله والبيرة 279، أريحا والأغوار 38"، قطاع غزة 137".


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات  1.1% من مجمل الإصابات.
وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الكيلة إلى وجود 170 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 48 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

المصدر : وفا 

 

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