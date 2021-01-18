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الإثنين، 18-01-2021 11:24 م

3 علامات في العين تدل على إصابتك بكورونا

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة طبية حديثة عن أعراض أقل شيوعا تظهر لدى المصابين بكوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وهي مرتبطة بالعينين.
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وأشارت دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية، إلى تسجيل ثلاثة أعراض مرتبطة بالعينين، ظهرت لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

والأعراض الثلاثة التي ذكرتها الدراسة تتمثل بحساسية الضوء والتهاب الملتحمة وحكة العينين، وفق ما نقل موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وحساسية الضوء، هو انزعاج العين الناجم عن الضوء، مما يجعل الشخص في حاجة إلى تضييق أو إغلاق عينيه، علما أن من المحتمل أن تترافق هذه الحالة بالصداع.

ويصاحب التهاب الملتحمة تورم في الملتحمة وهي عبارة عن نسيج مبطن للسطح الداخلي للجفن والغلاف الخارجي للعين، ويساعد هذا في المحافظة على رطوبة الجفن والعين الداخلية.


 




 

 


 

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