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الأحد، 20-12-2020 10:39 ص

511 وفاة و28948 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية

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الوكيل الاخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، عن تسجيل 511 وفاة جديدة و28948 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك تزامنا مع إطلاق حملة تطعيم واسعة في مختلف أقاليم روسيا.

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سبوتنيك - موسكو. أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 28948 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 7263 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2848377 إصابة.
وجاء في بيان مقر العمليات:


"تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 28948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 2848377".


وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 7263، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 3759، فيما سجلت ضواحي موسكو 1539 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.


وتابع المقر في بيانه:


"غادر 20915 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 2275657 شخصا".


وأشار المقر إلى تسجيل 511 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 50858 شخصا

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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