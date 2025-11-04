بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3325 نقطة، بارتفاع نسبته 0.08 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.75 بالمئة، و في قطاع الخدمات بنسبة 0.33 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.09 بالمئة.
