بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 10.4 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3386 عقداً.

