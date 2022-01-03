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الإثنين، 03-01-2022 10:58 ص

609إصابة جديدة بكورونا في الكويت

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة الكويتية يوم أمس الأحد تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 418332.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنه تم تسجيل 114 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي 

 

عدد المتعافين إلى 411902 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 98.5في المئة. 

 

وأضاف السند أنه لم يتم تسجل اي حالات وفاة جراء الاصابة ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة 2468 حالة. 

 

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ خمس حالات في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها وال تزال تتلقى الرعاية الازمة 3962 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة مرضى كورونا  إلى 27. 

 

وكالة الأنباء الكويتية

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