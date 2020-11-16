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الإثنين، 16-11-2020 09:02 م

71 وفاة بكورونا في المغرب و14 بالجزائر

كورونا-وفيات


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين، تسجيل 71 وفاة و3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحة المغربية ونقلتها وكالة المغربي العربي للأنباء، فإن إجمالي عدد ضحايا الفيروس وصل إلى 4850 وفاة، و296189 إصابة، في حين بلغ عدد المتعافين من المرض 243359 شخصاً.

وفي الجزائر سجلت، أعلنت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، تسجيل 14 وفاة و910 إصابات، و455 حالة شفاء جديدة من مرض (كوفيد-19).

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق الرسمي باسم اللجنة، الدكتور جمال فورار، أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي ضحايا الفيروس إلى 2165 وفاة، و67589 إصابة، في حين بلغ عدد المتعافين 45088 شخصاً.

 




 

 


 

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