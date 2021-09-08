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الأربعاء، 08-09-2021 12:09 ص

%75 من البالغين في الولايات المتحدة تلقوا جرعة على الأقل من لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري - ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 75% من البالغين في الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من أحد لقاحات فيروس كورونا حتى صباح الثلاثاء.

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وقالت المراكز إن 193 مليونا و798688 تلقوا على جرعة واحدة على الأقل، في حين حصل 165 مليونا و947460، أو 64.3%، على تطعيم كامل.


وأعطت الولايات المتحدة 375 مليونا و995378 جرعة من لقاحات كورونا في أنحاء البلاد حتى صباح الثلاثاء، ووزعت 450 مليونا و122155 جرعة.


ويشمل إحصاء المراكز الأميركية لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتك ذوي الجرعتين ولقاح جونسون آند جونسون ذا الجرعة الواحدة.


وحصل أكثر من 1.4 مليون على جرعة إضافية إما من لقاح فايزر أو مودرنا منذ 13 آب/أغسطس عندما سمحت الولايات المتحدة بجرعة ثالثة من اللقاحين لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة والذين من المحتمل أن تتكون لديهم حماية أقل بعد تلقي الجرعتين.

المملكة 

 

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