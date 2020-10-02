الجمعة 02-10-2020
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الجمعة، 02-10-2020 07:35 م

لفيروس كورونا فقط

PCR المعتمد لفحص كورونا بالأردن

مو
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، إن فحص ال PCR لمسحة الأنف والبلعوم هو الفحص الوحيد المعتمد في الأردن فقط لغايات تشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

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واضاف  عبيدات ، في تصريحات صحافية ، الجمعة ، أن الفحص يعطي نتيجة ايجابية لفيروس كوفيد 19 وليس لفيروسات اخرى.

 

 

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