موضة ألوان المناكير لخريف هذا العام

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب فصل الخريف، يتجه عشاق الموضة نحو اختيار ألوان دافئة وجذابة تتماشى مع أجواء الموسم. ويعد طلاء الأظافر من التفاصيل التي تُكمل الإطلالة الخريفية بلمسة أنيقة. إليكِ أبرز ألوان المناكير الرائجة لهذا الخريف، وفقًا لموقع News Ukraine:

1. 🍫 البني الشوكولاتة
من الدرجات الحليبية إلى الداكنة، يبقى البني خيارًا كلاسيكيًا وأنيقًا. يتناغم بشكل مثالي مع اللمسة النهائية غير اللامعة، ويُكمل مختلف الإطلالات الخريفية.

2. 🍒 عصير التوت
درجات الكرز والتوت الأسود تضيف عمقًا وجمالًا لأظافرك. مناسبة للأظافر القصيرة والطويلة، وتُضفي لمسة أنثوية دافئة.

3. 🍇 البرقوق الداكن
لون غني يميل للأسود مع لمسة بنفسجية، مثالي لإبراز شكل الأظافر، خاصة في إطلالات المساء والسهرة.

4. 🍷 بورجوندي فرنسي
المانيكير الفرنسي بلون البورجوندي (العنابي) هو خيار عصري وجريء، جربيه على قاعدة شفافة أو نيود لإطلالة خريفية متفردة.

5. ✨ الذهبي على الشفاف
لمسة من الذهبي اللامع فوق قاعدة حليبية أو شفافة تمنحك مظهرًا بسيطًا وراقيًا في آنٍ واحد. كما يُعتبر من أسرع التصاميم تنفيذًا.

🎨 نصيحة خريفية:
احرصي على تنسيق لون المناكير مع ملابسك الخريفية واختاري اللمسة النهائية المناسبة (لامعة أو مطفية) حسب المناسبة.

