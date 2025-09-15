موضة ألوان المناكير لخريف هذا العام

1. 🍫 البني الشوكولاتة
من الدرجات الحليبية إلى الداكنة، يبقى البني خيارًا كلاسيكيًا وأنيقًا. يتناغم بشكل مثالي مع اللمسة النهائية غير اللامعة، ويُكمل مختلف الإطلالات الخريفية.
2. 🍒 عصير التوت
درجات الكرز والتوت الأسود تضيف عمقًا وجمالًا لأظافرك. مناسبة للأظافر القصيرة والطويلة، وتُضفي لمسة أنثوية دافئة.
3. 🍇 البرقوق الداكن
لون غني يميل للأسود مع لمسة بنفسجية، مثالي لإبراز شكل الأظافر، خاصة في إطلالات المساء والسهرة.
4. 🍷 بورجوندي فرنسي
المانيكير الفرنسي بلون البورجوندي (العنابي) هو خيار عصري وجريء، جربيه على قاعدة شفافة أو نيود لإطلالة خريفية متفردة.
5. ✨ الذهبي على الشفاف
لمسة من الذهبي اللامع فوق قاعدة حليبية أو شفافة تمنحك مظهرًا بسيطًا وراقيًا في آنٍ واحد. كما يُعتبر من أسرع التصاميم تنفيذًا.
🎨 نصيحة خريفية:
احرصي على تنسيق لون المناكير مع ملابسك الخريفية واختاري اللمسة النهائية المناسبة (لامعة أو مطفية) حسب المناسبة.
