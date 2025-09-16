أفضل 5 مرطبات شفاه للعناية اليومية

Summer Fridays: تركيبة فاخرة مع لون وردي طبيعي يمنح إشراقة منعشة.
Dior: بلسم وملمع يجمع بين العناية والترطيب حتى 24 ساعة مع ألوان متعددة وتصميم أنيق.
Laneige: تركيبة غنية بالفيتامينات تعيد الحيوية وتصلح التشققات، مع درجات ألوان متنوعة.
Supergoop Play Lip Balm SPF 35: حماية وترطيب مع عامل وقاية من الشمس ومكونات مغذية.
Rhode: تركيبة خفيفة ترطب لفترة طويلة مع تصميم عصري وغطاء هاتف مبتكر.
هذه الخيارات تجعل ترطيب الشفاه خطوة أساسية وجميلة في روتين العناية اليومي.
