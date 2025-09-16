الثلاثاء 2025-09-16 04:41 م
 

أفضل 5 مرطبات شفاه للعناية اليومية

5
تعبيرية
 
الثلاثاء، 16-09-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري-   الشفاه تحتاج إلى ترطيب مستمر للحماية من الجفاف والتشقق الناتج عن الطقس والعوامل اليومية. إليك أفضل 5 مرطبات شفاه تناسب مختلف الاحتياجات:

اضافة اعلان


Summer Fridays: تركيبة فاخرة مع لون وردي طبيعي يمنح إشراقة منعشة.
Dior: بلسم وملمع يجمع بين العناية والترطيب حتى 24 ساعة مع ألوان متعددة وتصميم أنيق.
Laneige: تركيبة غنية بالفيتامينات تعيد الحيوية وتصلح التشققات، مع درجات ألوان متنوعة.
Supergoop Play Lip Balm SPF 35: حماية وترطيب مع عامل وقاية من الشمس ومكونات مغذية.
Rhode: تركيبة خفيفة ترطب لفترة طويلة مع تصميم عصري وغطاء هاتف مبتكر.


هذه الخيارات تجعل ترطيب الشفاه خطوة أساسية وجميلة في روتين العناية اليومي.

 

فوشيا 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية لجنة أمانة عمّان تمدد قرار تصويب مخالفات الارتدادات واللافتات

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: الأردن يقف بالمطلق مع سوريا

تهنئة الطالبة ديما عواد صبرة بمناسبة تخرجها بتقدير امتياز

مناسبات تهنئة الطالبة ديما عواد صبرة بمناسبة تخرجها بتقدير امتياز

محطة توليد كهرباء

أخبار محلية فصل الكهرباء من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً عن مناطق غدا - اسماء

858

فيديو الوكيل شكاوى على أعمدة غير مضاءة.. من المسؤول؟

بعد مقطع الفيديو الذي تصدّر المنصات

أخبار محلية أبو الرائد في ضيافة الديوان الملكي .. شاهد ماذا فعل - فيديو

يقغ

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يشارك في المؤتمر الأردني الأول والعربي الثاني للآلام الفموية الوجهية الصدغية



 
 





الأكثر مشاهدة