أفضل 5 مرطبات شفاه للعناية اليومية

الوكيل الإخباري- الشفاه تحتاج إلى ترطيب مستمر للحماية من الجفاف والتشقق الناتج عن الطقس والعوامل اليومية. إليك أفضل 5 مرطبات شفاه تناسب مختلف الاحتياجات:

Summer Fridays: تركيبة فاخرة مع لون وردي طبيعي يمنح إشراقة منعشة.

Dior: بلسم وملمع يجمع بين العناية والترطيب حتى 24 ساعة مع ألوان متعددة وتصميم أنيق.

Laneige: تركيبة غنية بالفيتامينات تعيد الحيوية وتصلح التشققات، مع درجات ألوان متنوعة.

Supergoop Play Lip Balm SPF 35: حماية وترطيب مع عامل وقاية من الشمس ومكونات مغذية.

Rhode: تركيبة خفيفة ترطب لفترة طويلة مع تصميم عصري وغطاء هاتف مبتكر.



هذه الخيارات تجعل ترطيب الشفاه خطوة أساسية وجميلة في روتين العناية اليومي.